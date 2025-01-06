المبعوث الفرنسيّ جان ايف لودريان يصل غدًا إلى بيروت

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 11:00 والساعة 17:00 في حقل اليابسة - راشيا وجرد الطيبة - بعلبك

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 11:00 والساعة 17:00 في حقل اليابسة - راشيا وجرد الطيبة - بعلبك

المشكلة على معبر المصنع لم تُحل بعد وعمل داخليّ هذا الأسبوع لمحاولة حل قضية دخول اللبنانيين الى سوريا