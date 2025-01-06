الزميلة آمال شحادة: نتنياهو بحث حتى ساعة متأخرة من مساء امس سبل التعامل مع الجيش الاسرائيليّ في لبنان ولم يصدر المستوى السياسيّ قرارًا بعد في شأن انسحابه او بقائه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك