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17
o
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8
o
الجنوب
17
o
الشمال
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o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 15:30 والساعة 18:00 في حقل القليلة - صور
آخر الأخبار
2025-01-06 | 08:12
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 15:30 والساعة 18:00 في حقل القليلة - صور
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تفجير
ذخائر
منفجرة
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