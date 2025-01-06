وليد جنبلاط لـ"عشرين 30" ردا على سؤال حول ما اذا كان بري داعما لزيارته لأحمد الشرع: بلّغت الرئيس بري ولم أسأل أحدا وبالنهاية هناك أهمية للعلاقة مع سوريا ومركزية الشام

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