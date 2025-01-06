هيئة البث الإسرائيلية: عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب وصل إلى 826 ضابطا وجنديا

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الزميلة آمال شحادة: نتنياهو بحث حتى ساعة متأخرة من مساء امس سبل التعامل مع الجيش الاسرائيليّ في لبنان ولم يصدر المستوى السياسيّ قرارًا بعد في شأن انسحابه او بقائه