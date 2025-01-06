رويترز: المساعدات للبنان تتضمن بندا للتعامل مع المتطلبات الأمنية لتحول السلطة في سوريا

وزير الخارجية التركي: بحثنا مع الجانب الأردني المشكلات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان

وزير الخارجية التركي: بحثنا مع الجانب الأردني المشكلات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأوّل 2023 إلى 45854 وزيادة عدد المصابين إلى 109139