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بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
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رويترز: المساعدات للبنان تتضمن بندا للتعامل مع المتطلبات الأمنية لتحول السلطة في سوريا
آخر الأخبار
2025-01-06 | 17:45
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رويترز: المساعدات للبنان تتضمن بندا للتعامل مع المتطلبات الأمنية لتحول السلطة في سوريا
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