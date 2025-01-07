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o
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o
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الوكالة السورية الرسمية: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر وستولدان 800 ميجاوات بما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في البلاد
آخر الأخبار
2025-01-07 | 03:08
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الوكالة السورية الرسمية: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر وستولدان 800 ميجاوات بما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في البلاد
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