الوكالة السورية الرسمية: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر وستولدان 800 ميجاوات بما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في البلاد

الوكالة السورية الرسمية: حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء في عهد الأسد كبير جدًا

الوكالة السورية الرسمية: حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء في عهد الأسد كبير جدًا

وزير خارجية فرنسا: وضع الرعايا الفرنسيين المحتجزين في إيران غير مقبول ويجب على المواطنين عدم السفر إليها