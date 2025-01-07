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الجيش: تفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 10:30 والساعة 18:00 في حقول تفجير اليابسة - راشيا والقليعة - مرجعيون والقليلة - صور

آخر الأخبار
2025-01-07 | 03:31
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الجيش: تفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 10:30 والساعة 18:00 في حقول تفجير اليابسة - راشيا والقليعة - مرجعيون والقليلة - صور
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الجيش: تفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 10:30 والساعة 18:00 في حقول تفجير اليابسة - راشيا والقليعة - مرجعيون والقليلة - صور

 
 
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