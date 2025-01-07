الجيش: تفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 10:30 والساعة 18:00 في حقول تفجير اليابسة - راشيا والقليعة - مرجعيون والقليلة - صور

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جرادي للـLBCI: في آخر جلسة كان خيارنا واضحًا وهو الخيار الثالث الذي وصلنا إليه اليوم والأسماء الـ3 الذين طرحتهم وصلوا بهذه الرؤية وهم قائد الجيش وزياد بارود ونعمة افرام وأنا منفتح على هذه الأسماء والتوافق سيد الديمقراطية