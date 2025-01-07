سانا: إقلاع أول طائرة سورية بعد التحرير من مطار دمشق الدولي

سانا عن مصدر أمني: قوات إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأت حملة تمشيط في منطقة الزبداني

سانا عن مصدر أمني: قوات إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأت حملة تمشيط في منطقة الزبداني

جرادي للـLBCI: في آخر جلسة كان خيارنا واضحًا وهو الخيار الثالث الذي وصلنا إليه اليوم والأسماء الـ3 الذين طرحتهم وصلوا بهذه الرؤية وهم قائد الجيش وزياد بارود ونعمة افرام وأنا منفتح على هذه الأسماء والتوافق سيد الديمقراطية