ميقاتي: اوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة كما حذرنا من الاستمرار في خرق اتفاق وقف النار لكونه يهدد التفاهم برمته

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