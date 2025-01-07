وزارة الصحة التابعة لحماس: استشهاد 31 شخصا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وزير الخارجية الأردني: الأردن وسوريا إتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود وسنتعاون معًا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة

وزير الخارجية الأردني: الأردن وسوريا إتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود وسنتعاون معًا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة

ميقاتي: اوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة كما حذرنا من الاستمرار في خرق اتفاق وقف النار لكونه يهدد التفاهم برمته