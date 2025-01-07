أ.ف.ب: وفاة جان ماري لوبن الشخصية التاريخية لليمين المتطرف الفرنسي

"السلام أم الصّواب"... هذا ما تختاره نادين الراسي! (صور)

"السلام أم الصّواب"... هذا ما تختاره نادين الراسي! (صور)

"لقد كانت زوجة مثالية"... في إحدى الدول العربية: ارتكب جريمته ثم أعلن ندمه في بث مباشر وهذا ما فعله بنفسه!