النائب بلال الحشيمي للـLBCI: صوّتنا لجهاد أزعور على مدى 12 جلسة وفي جلسة الخميس ما زالت التشاورات قائمة ولكنني ضد مخالفة الدستور والتجارب السابقة أبدى إلى المزيد من التعطيل ولا نريد هذا ونحتاج إلى تلاقي الجميع حول رئيس موحّد

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