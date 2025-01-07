النائب وضاح الصادق للـLBCI: أكدنا في 12 جلسة جديتنا في انتخاب رئيس بينما الطرف الآخر كان يعطّل ونتمنى من الطرف الآخر ان يمتلك الجدية لبناء دولة المؤسسات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك