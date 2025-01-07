الصادق للـLBCI: اسم قائد الجيش يبرز بين الأسماء كلّها ونسعى إلى تأمين الـ86 صوتًا من التوافق على قائد الجيش رئيسًا للجمهورية فنتريّث بإعلان القرار

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