مسعد للـLBCI: أطلب من لودريان أن يحثّ الفرقاء على قيام الانتخابات في لبنان كما تُقام في فرنسا من حيث أن يقدم كل مرشّح رؤيته امام الرأي العام

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