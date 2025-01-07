النائب جبران باسيل للـLBCI: ننادي بالمرشح التوافقيّ وازعور من الطبيعيّ ان يكون اسمه مطروحًا منّا لأننا نعتبره اسمًا توافقيًا وعندما لم يقبل به الثنائي الشيعي أصبح اسم جبهة مواجهة واتمنى أن يوافق على اسمه الثنائيّ

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