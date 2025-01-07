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o
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o
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o
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o
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بولا يعقوبيان للـ LBCI: يا ليت القوات اللبنانية انضمت بالسابق على تسميتنا لنواف سلام لكان اليوم رئيسا للحكومة اما سعد الحريري يبدو لديه مشكلة جدية بمقاربة السعودية
آخر الأخبار
2025-01-07 | 14:46
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بولا يعقوبيان للـ LBCI: يا ليت القوات اللبنانية انضمت بالسابق على تسميتنا لنواف سلام لكان اليوم رئيسا للحكومة اما سعد الحريري يبدو لديه مشكلة جدية بمقاربة السعودية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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