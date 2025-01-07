ايهاب مطر للـ LBCI: هناك معطيات بأن تكون الخطة ب إما جهاد ازعور إما سمير عساف لكن ما من شيء حاسم حتى الآن وغداً ستتبلور الصورة أكثر لمسار يوم الخميس

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