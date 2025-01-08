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حنكش للـLBCI:النقاش مفتوح ووضعنا السيناريوهات كلها والواضح أنّ القوات البنانية متريّثة في إعلان دعمها لعون أم غيره والتنسيق قائم بين قوى المعارضة للوصول إلى موقف موحّد

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2025-01-08 | 03:09
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حنكش للـLBCI:النقاش مفتوح ووضعنا السيناريوهات كلها والواضح أنّ القوات البنانية متريّثة في إعلان دعمها لعون أم غيره والتنسيق قائم بين قوى المعارضة للوصول إلى موقف موحّد
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حنكش للـLBCI:النقاش مفتوح ووضعنا السيناريوهات كلها والواضح أنّ القوات البنانية متريّثة في إعلان دعمها لعون أم غيره والتنسيق قائم بين قوى المعارضة للوصول إلى موقف موحّد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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