الاسمر للـLBCI: سنسعى لمنع اي "تهريبة" وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء واذا لم نحظَ باتفاق على قائد الجيش فسنرى ما هي الخطة البديلة

الاسمر للـLBCI: التدخل الخارجيّ يختلف بين الدول فهناك من وضع لبنان "على كف عفريت" ومن يريد مساعدة لبنان وما تقوم به السعودية هو ليس فرض رئيس بل الوقوف الى جانب الرئيس الذي سيخرج لبنان من ازماته

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