حنكش للـLBCI: أعتقد أنّ عودة يزيد بن فرحان ستسهل الانتخاب غدًا

مخزومي: المجتمع الدولي يقول لنا ان علاقته بلبنان ثابتة وانه مستعد لمساعدته الى اقصى حد شرط ان يساعد اللبنانيون انفسهم

مخزومي: المجتمع الدولي يقول لنا ان علاقته بلبنان ثابتة وانه مستعد لمساعدته الى اقصى حد شرط ان يساعد اللبنانيون انفسهم

الاسمر للـLBCI: سنسعى لمنع اي "تهريبة" وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء واذا لم نحظَ باتفاق على قائد الجيش فسنرى ما هي الخطة البديلة