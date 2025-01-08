مخزومي: الخماسية تكلمت على معايير معينة ومعاييرنا في الداخل تتماشى مع معايير الخارج فعلينا ان نقرر الشخص الذي يتوافق مع ذلك وان نصل إلى فريق متكامل في السلطة

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