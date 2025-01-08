وزارة الصحة التابعة لحماس: مقتل 51 شخصا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وزير الخارجية الفرنسيّ: بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد ترفع سريعًا

وزير الخارجية الفرنسيّ: بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد ترفع سريعًا

رئيس الوزراء العراقيّ: نجحنا في حفظ سلامة العراق وحدوده وعدم الانزلاق إلى صراعات من شأنها أن تزيد توتر المنطقة