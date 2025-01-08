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بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
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أكسيوس عن مديرة الاتصالات في الأونروا: نخطط للبقاء في غزة والعمل لأطول فترة ممكنة إلى أن نفقد القدرة على ذلك
آخر الأخبار
2025-01-08 | 06:31
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أكسيوس عن مديرة الاتصالات في الأونروا: نخطط للبقاء في غزة والعمل لأطول فترة ممكنة إلى أن نفقد القدرة على ذلك
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