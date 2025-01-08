اجتماع اللجنة المركزية في مركز حزب الطاشناق عند الساعة ٨ مساء

الجزيرة عن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: اعتراض صاروخ أطلق من غزة نحو كرم أبو سالم في غلاف غزة

الجزيرة عن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: اعتراض صاروخ أطلق من غزة نحو كرم أبو سالم في غلاف غزة

أكسيوس عن مديرة الاتصالات في الأونروا: نخطط للبقاء في غزة والعمل لأطول فترة ممكنة إلى أن نفقد القدرة على ذلك