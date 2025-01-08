تكتل "التوافق الوطني" يعقد اجتماعاً في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت الرملة البيضا عند الساعة ٤:٣٠ من عصر اليوم وسيعلن موقفه من رئاسة الجمهورية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك