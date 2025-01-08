جرادي للـLBCI: انسق مع كلّ النواب وأنا على اتصال بالكتل ولكن لم يكن لدى اي منها وضوح ومن ناحيتنا موقفنا واضح وهو مبدئيّ ولا يزال كذلك

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