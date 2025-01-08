آمال شحادة عن دوي إنفجار صواريخ في كريات شمونة للـLBCI: الجيش الإسرائيلي يحقق في الأمر وما يسمع في الجليل الأعلى من أصوات إنفجارات ناتج عن أعمال ينفذها الجيش في جنوب لبنان

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