سكاف: اجتماع سيعقد عند السابعة والنصف من مساء اليوم في منزلي يضم ١٧ نائبا من مستقلين وتغييريين وسيعلنون تأييدهم قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك