معوض من معراب للـLBCI: الوضوح والعلاقات الدولية والرئيس الجامع هي المواصفات التي يجب أن تكون لدى الرئيس المقبل وهذه الصفات تنطبق على جوزيف عون

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك