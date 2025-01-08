عقيص من معراب للـLBCI: لم يكن لدينا أي اشكالية أو فيتو على ترشح عون وكل تسوية لها ظروفها واليوم هناك تغيرات اقليمية كبيرة وهناك خارطة ترسم لهذا الشرق ولبنان يجب أن يكون باطار تناغمي مع هذه الخارطة

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