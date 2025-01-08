حنكش من معراب للـLBCI: الاجماع الذي حظي به قائد الجيش والثقة الخارجية به دفعتنا لاستكمال العملية الانتخابية به وأزعور يتمتع بكل المواصفات ليكون رئيسا ولكن تم التوافق على عون وقررنا السير به

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