مصادر البياضة: اجتماع باسيل لودريان لم يتطرق إلى اي اسم بل قارب موضوع الاستحقاق الرئاسي بشكل عام مع التمني بأن يكون للبنان رئيس جمهورية وتمنى باسيل انتخاب رئيس وانهاء الفراغ مشدداً على ان ضرورة يتم ذلك تحت سقف الدستور

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