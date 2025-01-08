ملحم خلف للـLBCI: نحن نعيش في دولة مقطوعة الرأس والدستور هو أساسنا ويجب أن نغير طريقة تعاطينا مع الدولة وسأطلب الكلام في جلسة الغد ولن أخرج منها

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