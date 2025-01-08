هبة نصر للـLBCI: هناك اتجاه واضح من قبل الادرارة الأميركية الجديدة لانهاء بعض الملفات في الشرق الأوسط قبل 20 كانون الثاني من دون أثمان كبيرة ولبنان من ضمن هذه الملفات

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