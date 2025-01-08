هبة نصر للـLBCI: ربما نشهد تمديدا لاتفاق وقف اطلاق النار في حال عدم انتهاء ما تم الاتفاق عليه قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما

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