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o
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o
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o
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o
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أديب عبد المسيح من معراب للـLBCI: التطورات ايجابية وسريعة وتعطي أملا كبيرا وأتصور أننا سننتج رئيسا في جلسة الغد وهو جوزيف عون وأدعو الثنائي الشيعي أن يلاقينا في منتصف الطريق وان نجتمع معا تحت شعار الدولة التي يمكن أن يوصلنا اليها عون
آخر الأخبار
2025-01-08 | 14:38
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أديب عبد المسيح من معراب للـLBCI: التطورات ايجابية وسريعة وتعطي أملا كبيرا وأتصور أننا سننتج رئيسا في جلسة الغد وهو جوزيف عون وأدعو الثنائي الشيعي أن يلاقينا في منتصف الطريق وان نجتمع معا تحت شعار الدولة التي يمكن أن يوصلنا اليها عون
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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