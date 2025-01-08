أديب عبد المسيح من معراب للـLBCI: التطورات ايجابية وسريعة وتعطي أملا كبيرا وأتصور أننا سننتج رئيسا في جلسة الغد وهو جوزيف عون وأدعو الثنائي الشيعي أن يلاقينا في منتصف الطريق وان نجتمع معا تحت شعار الدولة التي يمكن أن يوصلنا اليها عون

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