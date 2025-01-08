أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أديب عبد المسيح للـLBCI: موضوع إنتخاب المجلس النيابي الحالي معقد بحيث لا غالب ولا مغلوب

آخر الأخبار
2025-01-08 | 14:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أديب عبد المسيح للـLBCI: موضوع إنتخاب المجلس النيابي الحالي معقد بحيث لا غالب ولا مغلوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أديب عبد المسيح للـLBCI: موضوع إنتخاب المجلس النيابي الحالي معقد بحيث لا غالب ولا مغلوب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المسيح

للـLBCI:

موضوع

إنتخاب

المجلس

النيابي

الحالي

مغلوب

LBCI التالي
الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عديدة
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسيّ: عقوبات الاتحاد الأوروبيّ على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:23

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": من المحتمل ألا يتم التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الغد ولم أترشح أو أطرح اسمي لأن الظروف ليست مؤاتية وقائد الجيش "رجل قبضاي" يؤمن بالدولة ولدينا كامل الثقة به

LBCI
آخر الأخبار
16:21

سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": اما ان تصر ايران على بقاء قاعدتها العسكرية في لبنان لتتمكن من استخدامها في حال تم الاعتداء عليها واما أن تقتنع أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر

LBCI
آخر الأخبار
16:20

سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": الخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار فيها مسؤولية على الطرفين ونحن بحاجة لرئيس جمهورية ليتحمل مسؤولية تطبيق هذا الاتفاق والخوف من عودة الحرب موجود

LBCI
آخر الأخبار
16:15

سامي الجميل حول احتمال زيارته لسوريا لـ"حوار المرحلة": كل شيء محتمل ونحن لا نزال في مرحلة الاكتشف وحتى الساعة ما قيل على لسان الشرع عن لبنان مشجع جدا ولم أطلب موعدا للقائه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:23

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": من المحتمل ألا يتم التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الغد ولم أترشح أو أطرح اسمي لأن الظروف ليست مؤاتية وقائد الجيش "رجل قبضاي" يؤمن بالدولة ولدينا كامل الثقة به

LBCI
آخر الأخبار
16:21

سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": اما ان تصر ايران على بقاء قاعدتها العسكرية في لبنان لتتمكن من استخدامها في حال تم الاعتداء عليها واما أن تقتنع أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر

LBCI
آخر الأخبار
16:20

سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": الخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار فيها مسؤولية على الطرفين ونحن بحاجة لرئيس جمهورية ليتحمل مسؤولية تطبيق هذا الاتفاق والخوف من عودة الحرب موجود

LBCI
آخر الأخبار
16:15

سامي الجميل حول احتمال زيارته لسوريا لـ"حوار المرحلة": كل شيء محتمل ونحن لا نزال في مرحلة الاكتشف وحتى الساعة ما قيل على لسان الشرع عن لبنان مشجع جدا ولم أطلب موعدا للقائه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:43

هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...

LBCI
آخر الأخبار
15:36

سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": هناك شبه اجماع ينقصه حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ونحن نعيش كابوسا منذ 55 سنة وما نريده هو أن نحلم ونبني بلدا جديدا وأن نفتح صفحة جديدة في لبنان وأنا مستعد أن أموت من أجل بلدي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-27

وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة

LBCI
أخبار لبنان
05:07

السفارة الاميركية في بيروت تعلن اغلاق أبوابها غدا تزامنا مع جنازة كارتر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:20

‏سوريا تضع خطة إقتصادية لإطلاق عملة جديدة

LBCI
أخبار دولية
15:17

الجيش الإسرائيلي يستعد للإحتمالات كافة عند الحدود مع لبنان

LBCI
أمن وقضاء
15:15

القصف الإسرائيلي قضى على مشاهد الحياة كلها في قرى الشريط الحدودي

LBCI
أخبار دولية
15:06

هبة نصر للـLBCI: إتجاه واضح من قبل الإدارة الأميركية الجديدة لإنهاء بعض الملفات في الشرق الأوسط قبل 20 كانون الثاني

LBCI
أخبار لبنان
13:37

ملحم خلف للـLBCI: بعد عزوف زياد بارود سأصوت وفقًا لقناعاتي

LBCI
أخبار لبنان
13:36

"يا فخامة الرئيس" .. رسائل من شباب لبنان الى الرئيس المرتقب

LBCI
أخبار لبنان
13:30

عشية الانتخابات الرئاسية… إليكم انطباعات المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
13:24

رئيس المرحلة المقبلة: مشروع نهج جديد ..

LBCI
أخبار لبنان
13:19

سعيد مالك يشرح للـLBCI عملية إنتخاب قائد الجيش من الناحية الدستورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:43

هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...

LBCI
خبر عاجل
09:08

تحديث حتى الساعة الرابعة للإحصاءات التي تظهر خيارات النواب والكتل النيابية في الإنتخابات الرئاسية...

LBCI
خبر عاجل
07:47

بحسب إحصاءات الـLBCI فإن خيارات النواب والكتل النيابية حتى الساعة أتت على الشكل التالي...

LBCI
أخبار لبنان
10:52

حتى الساعة السادسة اليكم آخر الاحصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية..

LBCI
خبر عاجل
07:16

أيوب حميد بعد اجتماع كتلة التنمية: نحن مع التوافق

LBCI
خبر عاجل
09:25

أوساط معراب للـLBCI: في اجتماع معراب مساء اليوم ستتخذ المعارضة ومن ضمنها القوات اللبنانية القرار بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
10:23

فرنجية: أعلن سحب ترشيحي...وادعم قائد الجيش

LBCI
خبر عاجل
13:39

معلومات تشير إلى أن الرئيس بري قد يعلق الجلسة بعد الدورة الأولى لعدة أيام "للوصول إلى التوافق"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More