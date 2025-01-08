أنطوان قسطنطين من البياضة: جرى البحث مع لودريان بشكل عمومي حول أن يكون للبنان رئيسا للجمهورية وأكدنا أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون مناسبة للتوافق وأنه يجب أن يكون تحت سقف الدستور اللبناني

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