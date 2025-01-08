أنطوان قسطنطين من البياضة: نحن نمارس حقوقنا الدستورية تحت سقف القانون اللبناني والاعتراض على الانقلاب الدستوري حقنا ونحن موجودون بقوة الناس الذين انتخبونا ونثق أن قرارنا ينبع من استقلاليتنا ومن التعلق بالسيادة ومن رغبتنا في أن تنهض الدولة

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