سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": مصلحتنا هي ان نحمي البلد من النفوذ الايراني ومن السلاح ومن الاحتلال الاسرائيلي ومما يمكن أن يأتينا من الحدود السورية ونحن بحاجة لدعم دولي لنتمكن من القيام بكل هذه الأمور

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك