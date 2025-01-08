سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": هدفنا ليس أن نهزم الفريق الآخر ونحن حريصون على كل مواطن لبناني وقائد الجيش انسان وطني لبناني وحصل على ثقة الجميع والمؤسسة الوحيدة التي لا تزال واقفة هي الجيش وهو انسان أتى ليبني المؤسسات

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