سامي الجميل لـ حوار المرحلة: نحن حريصون على أن تكون الطائفة الشيعية شريكة في بناء لبنان المستقبل والبلد يبنى بالشراكة بين الجميع

النائب فيصل كرامي للـLBCI: التوجّه لدينا واضح ففي لبنان هناك "مرشحون طبيعيون"كفرنجية وعون الذي يتمتّع بحسن السلوك

النائب فيصل كرامي للـLBCI: التوجّه لدينا واضح ففي لبنان هناك "مرشحون طبيعيون"كفرنجية وعون الذي يتمتّع بحسن السلوك

حنكش للـLBCI: المواصفات اليوم تنطبق على قائد الجيش ولا يمكننا أن نعمل وفق الدستور في حالات معيّنة وحسب