سامي الجميل لـ حوار المرحلة: سنواجه أي دولة لديها أجندة ضد مصلحة لبنان ومستعدون للموت في سبيل قضيتنا فقدمنا أكثر من 5000 شهيد في الـ1975 عندما كان البعض يريد أن يهجر المسيحيين ويعطي لبنان وطًنا بديلًا للفلسطينيين

الاسمر للـLBCI: سنسعى لمنع اي "تهريبة" وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء واذا لم نحظَ باتفاق على قائد الجيش فسنرى ما هي الخطة البديلة

الاسمر للـLBCI: سنسعى لمنع اي "تهريبة" وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء واذا لم نحظَ باتفاق على قائد الجيش فسنرى ما هي الخطة البديلة

الاسمر للـLBCI: التدخل الخارجيّ يختلف بين الدول فهناك من وضع لبنان "على كف عفريت" ومن يريد مساعدة لبنان وما تقوم به السعودية هو ليس فرض رئيس بل الوقوف الى جانب الرئيس الذي سيخرج لبنان من ازماته