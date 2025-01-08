البنتاغون: مهمتنا في العراق وسوريا تهدف إلى منع تنظيم الدولة من إعادة تشكيل نفسه واستعادة قوته

حنكش للـLBCI: أعتقد أنّ عودة يزيد بن فرحان ستسهل الانتخاب غدًا

حنكش للـLBCI: أعتقد أنّ عودة يزيد بن فرحان ستسهل الانتخاب غدًا

الاسمر للـLBCI: سنسعى لمنع اي "تهريبة" وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء واذا لم نحظَ باتفاق على قائد الجيش فسنرى ما هي الخطة البديلة