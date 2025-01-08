سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": عندما يكون لدينا فرصة وكفاءات وقدرة لبناء الدولة وكل القطاعات فنحن بالطبع سنشارك في الحكومة ونحن حزب هدفه أن يخدم الناس وما يهمنا هو أن يكون الفريق متجانسا وكفوءا والا فلتكن حكومة 100% من الاختصاصيين

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك