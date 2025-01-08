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o
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o
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o
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o
كسروان
20
o
متن
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سامي الجميل حول احتمال زيارته لسوريا لـ"حوار المرحلة": كل شيء محتمل ونحن لا نزال في مرحلة الاكتشف وحتى الساعة ما قيل على لسان الشرع عن لبنان مشجع جدا ولم أطلب موعدا للقائه
آخر الأخبار
2025-01-08 | 16:15
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سامي الجميل حول احتمال زيارته لسوريا لـ"حوار المرحلة": كل شيء محتمل ونحن لا نزال في مرحلة الاكتشف وحتى الساعة ما قيل على لسان الشرع عن لبنان مشجع جدا ولم أطلب موعدا للقائه
*
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