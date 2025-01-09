النائب الياس جرادي للـLBCI: موقفي كان احترام الدستور والذهاب الى انتخابات ديمقراطية وأن نؤسس لدولة للمستقبل وكان لديّ أكثر من مرشّح رئاسيّ وأحد المرشحين قائد الجيش وأرى أنه نقطة التقاء ويُعطي الثقة لهذه المرحلة التي تطلّب رجالات

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جرادي للـLBCI: نحن نرى حتى الآن أن قائد الجيش من الأشخاص الذين قد يمثلون نقطة تقاطع ووفاق وطني ولذلك نذهب بهذه الروحية ولكن نحذر من ألا يكون هذا الإلتقاء نقطة للإنقسام بهذا البلد