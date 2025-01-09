احصاءات غرفة التحكم المروري: ٨ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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النائب غسان سكاف للـLBCI: بعض القوى السياسية تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي بالعقلية نفسها والامور قد تبدلت والمعادلة الجديدة تستند الى التحوّلات التي حصلت في لبنان وسوريا أخيرا والظروف التي كانت تفرض أسماء من محور الممانعة وتطلب من باقي الفرقاء التأقلم